В преддверии Дня рождения Ямала энергетики сделают подарок детям

Вчера, в Международный день инвалида, в окружной столице Ямала руководители АО "Ямалкоммунэнерго", крупнейшей в регионе компании-производителя коммунальных ресурсов, и Благотворительного фонда поддержки детей ЯНАО "ЯМИНЕ", подписали долгосрочное соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Принимающей стороной знакового мероприятия стала площадка ИА "Север-Пресс".

Соглашение направлено на создание системы комплексной и долгосрочной поддержки детей с хроническими заболеваниями и детей групп социального риска, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, их семьям.

"Это не разовая поддержка, она будет оказываться на системной основе. В текущем году фонду исполнилось 8 лет. На сегодня в наш фонд уже поступило свыше тысячи обращений. Объем оказанной помощи только в 2019 году приближается к 90 миллионам рублей", - рассказал директор Фонда "ЯМИНЕ" Дмитрий Фролов.

В подтверждение своих намерений ямальские энергетики перечислят денежные средства на лечение детей в преддверии восемьдесят девятого Дня рождения Ямала - до 10 декабря. Исполнительный директор АО "Ямалкоммунэнерго" Максим Пономарев подчеркивает: "Добро обычно нуждается в тишине. Это не повод для пиара и саморекламы компании, которая будет ежегодно перечислять достаточно значительные суммы".

Заметим, что ресурсоснабжающее ямальское предприятие и ранее оказывало адресную помощь онкобольным детям и взрослым, детям с тяжелыми патологиями, а также финансово помогало юным спортсменам. Последние несколько лет руководство "Ямалкоммунэнерго" тесно сотрудничает и с Союзом пенсионеров Ямала.

О компании АО "Ямалкоммунэнерго"

АО "Ямалкоммунэнерго" зарегистрировано в июле 2011 года. Его филиалы действуют в городах Муравленко, Губкинский, в Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах. Два дочерних предприятия - ОАО "Тепло-Энергетик" в городе Лабытнанги и ООО ЭК "ТЕПЛО-ВОДО-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" в селе Красноселькуп.

Потребители услуг АО "Ямалкоммунэнерго" - население, предприятия и организации городов и районов ЯНАО - 3011 юридических и более 90 тысяч физических лиц.

В настоящее время в АО "Ямалкоммунэнерго" работает свыше 5000 человек. Средний возраст персонала - 43 года.

О Благотворительном фонде поддержки детей ЯНАО "ЯМИНЕ"

В начале июля 2011 года по инициативе Губернатора ЯНАО состоялось открытие Благотворительного Фонда поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа "ЯМИНЕ".

Благотворительный Фонд оказывает содействие организации лечебно-диагностической помощи тяжело больным детям, детям-инвалидам и членам их семей, оплачивает лечение и реабилитацию детей, оказывает социальную и психологическую помощь детям. Также, Фонд проводит благотворительные мероприятия и реализует культурно-просветительские и социальные программы.

Фонд привлекает людей, неравнодушных к детским судьбам для участия в благотворительных акциях, мероприятиях и аукционах.

Сайт компании: www.yamalkomenergo.ru

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"