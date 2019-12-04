В Сургуте с самолета в Таиланд сняли шестерых дебоширов

Полицейские не пустили на борт, вылетавший из Сургута в Таиланд шестерых разбушевавшихся пассажиров. Дебоширов привлекли к административной ответственности, передает сегодня пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.

3 декабря стражи порядка в аэропорту северного города получили информацию, что командир рейса Сургут - Утапао отказал в перелете пассажирам, которые начали конфликтовать с бортпроводниками: нарушители порядка, находясь на трапе самолета, ругались матом.

"Шестерых жителей Югры (две женщины из Сургута, трое мужчин из Пыть-Яха, и один - из Нефтеюганского района) доставили в линейное отделение полиции в аэропорту, где на них были составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ", - рассказали в пресс-службе ведомства.