Скворцова призналась, что бросила фитнес через 1,5 месяца занятий

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова занималась фитнесом только в течение полутора месяцев, после чего оставила тренажерный зал. Причиной приостановки занятий стала череда командировок. Об этом она рассказала сама в Сочи на международном форуме добровольцев.

"У меня есть абонемент на фитнес. Я для себя решила ходить, но, к сожалению, могу констатировать, что я ходила 1,5 месяца, потом у меня началась серия командировок без передыха, этот настрой несколько снизился", - приводит ее слова РИА Новости.

Скворцова призналась, что должна работать над собой, и пообещала вернуться "к физической регулярной активности".

По ее словам, важными факторами для того, чтобы сохранять здоровье в условиях современной жизни, являются также стрессоустойчивость и правильное питание.

"Человек должен немного есть, ровно столько, сколько ему нужно для нормальной жизнедеятельности, трудоспособности. Я предпочитаю очень простую пищу", - рассказала Скворцова.