Закон Санкт-Петербурга от 2 декабря 2019 года № 616-134 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 27 ноября 2019 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее - Фонд) на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 119 009 081,6 тыс.руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 118 419 710,7 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 119 009 081,6 тыс.руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 124 864 204,1 тыс.руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 124 251 906,6 тыс.руб., и на 2022 год в сумме 130 525 252,2 тыс.руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 129 887 973,0 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 124 864 204,1 тыс.руб. и на 2022 год в сумме 130 5252 52,2 тыс.руб.

Статья 2

1. Учесть в бюджете Фонда доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

2. Учесть в бюджете Фонда доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

Статья 3

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга согласно приложению 3 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

Статья 4

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 5 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

Статья 5

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Санкт-Петербурга и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга в 2020 году, согласно приложению 6 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Санкт-Петербурга и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 7 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации в 2020 году, согласно приложению 8 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 9 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

5. Установить, что платежи Санкт-Петербурга (межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-Петербурга) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" уплачиваются в бюджет Фонда уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга (далее - уполномоченный орган) ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца.

Размер платежей Санкт-Петербурга (межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" составляет:

на 2020 год - 17 780 913,1 тыс.руб.;

на 2021 год - 17 780 913,1 тыс.руб.;

на 2022 год - 17 780 913,1 тыс.руб.

6. Установить, что платежи Санкт-Петербурга (межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-Петербурга) на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" уплачиваются в бюджет Фонда уполномоченным органом ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца.

Размер платежей Санкт-Петербурга (межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга) на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" составляет:

на 2020 год - 644 104,0 тыс.руб.;

на 2021 год - 644 104,0 тыс.руб.;

на 2022 год - 644 104,0 тыс.руб.

Статья 6

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга согласно приложению 12 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

Статья 7

1. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда (без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, и средств для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) на 2020 год не должен превышать 8 658 476,3 тыс.руб., а на плановый период 2021 и 2022 годов не должен превышать 9 047 505,7 тыс.руб. и 9 463 852,1 тыс.руб. соответственно.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

3. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге, в размере 1,07 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8

Установить дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон Санкт-Петербурга:

1) в случае направления остатков средств бюджета Фонда на 1 января 2020 года в результате неполного использования в 2019 году средств нормированного страхового запаса Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования на те же цели;

2) в случае увеличения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в пределах средств нормированного страхового запаса Фонда, сформированных в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

3) в случае увеличения бюджетных ассигнований на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом Санкт-Петербурга, за счет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, полученных сверх объемов, утвержденных настоящим Законом Санкт-Петербурга, а также за счет средств субвенций, предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Санкт-Петербурга.

Статья 9

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



