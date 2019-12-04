Tata Altroz. Как Lada Granta, но без подогревов

Из 3 393 705 автомобилей, проданных в Индии в 2018 году, почти половина - хэтчбеки и все - короче 4 м. Не в этом формате только Skoda Rapid и Octavia, которых не покупают и 15 тысяч в год. И половину всех хэтчбеков продает один Suzuki. Честь индийской нации в сегменте отстаивает Tata. Ее новейшее оружие - пятидверный хэтчбек Altroz.

Его полные габариты - 3995/1755/1523 мм (длина/ширина/высота соответственно). Колесная база - 2501 мм.

У Altroz модный дизайн со сдвоенными фарами. В интерьере - амбиентная подсветка и два 7-дюймовых монитора: тачскрин мультимедиа с Google-сервисами, голосовым помощником и функциями Apple CarPlay и Android Auto и виртуальная панель приборов.

Фото: Пресс-служба Tata.

Два мотора на выбор: бензиновый 3-цилиндровый "атмосферник" 1,2 л. (86 л.с.) и 1,5-литровый турбодизель (90 л.с.). Коробка передач - 5-скоростная с ручным переключением. Со временем обещан "автомат".

Оборудован Altroz на уровне Lada Granta: 2 подушки безопасности, ABS, кондиционер, круиз-контроль, задние датчики парковки. Из приятного - аж две беспроводные зарядки телефона и функция старт-стоп для бензинового двигателя.

Самую популярную модель Tata, хэтчбек А-класса Tiago, раскупают вчетверо хуже самого популярного хэтчбека Индии Suzuki Swift. Более практичный и современный Altroz имеет все шансы отставание сократить.

4 декабря открыт прием заявок на Altroz с предоплатой в размере 21 тысячи рупий (19 тысяч рублей). Машины поступят в продажу в январе-феврале.