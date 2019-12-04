Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.12.2019 16:15
Рубрика: Легковые авто

Tata Altroz. Как Lada Granta, но без подогревов

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Tata. Фото: Пресс-служба Tata.
Фото: Пресс-служба Tata.

Из 3 393 705 автомобилей, проданных в Индии в 2018 году, почти половина - хэтчбеки и все - короче 4 м. Не в этом формате только Skoda Rapid и Octavia, которых не покупают и 15 тысяч в год. И половину всех хэтчбеков продает один Suzuki. Честь индийской нации в сегменте отстаивает Tata. Ее новейшее оружие - пятидверный хэтчбек Altroz.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
В ГИБДД объяснили, почему из экзамена уберут "площадку"

Его полные габариты - 3995/1755/1523 мм (длина/ширина/высота соответственно). Колесная база - 2501 мм.

У Altroz модный дизайн со сдвоенными фарами. В интерьере - амбиентная подсветка и два 7-дюймовых монитора: тачскрин мультимедиа с Google-сервисами, голосовым помощником и функциями Apple CarPlay и Android Auto и виртуальная панель приборов.

Фото: Пресс-служба Tata.

Два мотора на выбор: бензиновый 3-цилиндровый "атмосферник" 1,2 л. (86 л.с.) и 1,5-литровый турбодизель (90 л.с.). Коробка передач - 5-скоростная с ручным переключением. Со временем обещан "автомат".

Фото: YouTube
"Капсула времени". Найден "Запорожец" с пробегом в 121 километр

Оборудован Altroz на уровне Lada Granta: 2 подушки безопасности, ABS, кондиционер, круиз-контроль, задние датчики парковки. Из приятного - аж две беспроводные зарядки телефона и функция старт-стоп для бензинового двигателя.

Самую популярную модель Tata, хэтчбек А-класса Tiago, раскупают вчетверо хуже самого популярного хэтчбека Индии Suzuki Swift. Более практичный и современный Altroz имеет все шансы отставание сократить.

4 декабря открыт прием заявок на Altroz с предоплатой в размере 21 тысячи рупий (19 тысяч рублей). Машины поступят в продажу в январе-феврале.

Фото: Пресс-служба Tata.