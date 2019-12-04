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04.12.2019 11:00
Проект: Пресс-релизы

Заложен фундамент башни West Tower комплекса Trilogy

Строительные работы нового амбициозного проекта Trilogy Limassol Seafront девелоперской компании Cybarco идут полным ходом и в соответствии с установленным графиком. В пятницу, 20 сентября 2019 года, был залит бетонный фундамент West Tower (Западной башни).
Фото: Предоставлено компанией Cybarco Фото: Предоставлено компанией Cybarco
Фото: Предоставлено компанией Cybarco

Более 130 человек работали над строительством фундамента West Tower в течение 24 часов. Было использовано более 2500 м³ бетона, изготовленного специально для новых башен. В общей сложности, было задействовано 4 насоса для 300 загрузок бетона. При закладке фундамента также было уложено более 700 тонн арматуры в 8 слоев, взято 350 тестовых кубов и проведено свыше 100 тестов на осадку конуса. Дополнительные проверки проводились на всех этапах испытаний и в течение всего периода работ.

Ожидается, что к концу 2019 года будет также заложен бетонный фундамент East Tower (Восточной башни). В настоящее время завершена гидроизоляция объекта и ведутся работы по укреплению конструкции фундамента. Второй этап строительства также находится в активной стадии, которая включает в том числе строительство подземной парковки и начало строительных работ в North Tower (Северной башне).

Строительство West Tower и East Tower планируется завершить в начале 2022 года. Продажи и резервирования квартир, а также офисных помещений в комплексе Trilogy уже превысили 140 миллионов евро. Trilogy состоит из трех сияющих башен и расположенной между ними оживленной площади-плазы - идеальное место для жизни, работы и отдыха на фоне живописной панорамы Средиземного моря. Комплекс, над которым работали архитекторы, дизайнеры и девелоперы мирового уровня, предлагает уникальный образ жизни, объединяющий сказочные возможности проживания на берегу моря с утонченным городским комфортом.

Роскошные апартаменты и офисы в Северной, Восточной и Западной башнях Trilogy поразят даже самых взыскательных клиентов потрясающим дизайнерским мастерством и непревзойденным уровнем отделки. Спа-салон, тренажерный зал и эксклюзивная территория со всеми удобствами, предназначенная для отдыха и досуга жителей комплекса, сочетаются с элегантными ресторанами, магазинами и бутиками, которые разместились на плазе, открытой для всех посетителей.

Более подробную информацию о проекте Trilogy Limassol Seafront можно получить по телефону +7 495 643 1901 или на сайте trilogylimassol.ru

Материал предоставлен компанией Cybarco

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