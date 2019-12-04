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04.12.2019,  
10:52
Текст:  Николай Грищенко

Завершились предварительные испытания БТР и БМП на шасси "Бумеранг"

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org

В России завершены предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера К-16 и боевой машины пехоты К-17, созданных на перспективном колесном шасси "Бумеранг". Образцы подтвердили заявленные в техническом задании характеристики.

Гендиректор ВПК Александр Красовицкий сообщил ТАСС, уже начата сборка опытных образцов межвидовой платформы "Бумеранг" и создано почти 800 единиц новой технологической оснастки.

Напомним, что впервые боевая машина пехоты К-17 на базе "Бумеранг" была показана на параде Победы в 2015 году.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Как рассказал "РГ" военный эксперт Алексей Леонков, "Бумеранг" - новое слово в создании бронированной колесной техники. Усиленная броня позволяет защитить экипаж от мин и фугасов. Активная защита, встроенная в верхнюю полусферу, может уберечь машину от противотанковых ракет и снарядов.

При помощи модулей на "Бумеранг" можно устанавливать пулемет, 30-мм или 57-мм пушки и даже 100-мм орудие, а скорость и маневренность позволяют оперативно перебрасывать и развертывать подразделения. Кроме того, на вооружении "Бумеранга" стоит противотанковый комплекс "Корнет" с дальностью до 10 километр

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