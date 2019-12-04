"Зенит" проиграл "Крузейро" в матче клубного ЧМ по волейболу

Казанский "Зенит" в стартовом матче клубного чемпионата мира по волейболу в трех сетах уступил бразильскому "Крузейро".

В Бразилии стартовал клубный чемпионат мира по волейболу. В нем принимают участие четыре клуба - победитель Лиги чемпионов, итальянский "Кучине-Лубе", сильнейший клуб Южной Америки "Крузейро", третий призер клубного чемпионата Азии "Аль-Райян" и получивший специальное приглашение казанский "Зенит".

В стартовом матче "Зенит" встречался с "Крузейро". К сожалению, для российского клуба борьбы в этом матче не получилось. "Крузейро" одержал победу в трех партиях - 25:20, 25:20 и 25:22. В другом матче клуб "Кучине-Лубе" еще более убедительно переиграл "Аль-Райян" - 25:16, 26:18, 25:13.

По регламенту соревнований все четыре участника продолжат выступление в плей-офф. Лучшая команда по итогам группового турнира сыграет с занявшей четвертое место, а в другом поуфинале сыграют вторая и третья команды.

"Зенит" выигрывал клубный чемпионат мира в 2017 году, дважды становился вторым - в 2015 и 2016 годах, и столько же раз выигрывал бронзовые награды - в 2009 и 2011.