У существ возрастом 400 миллионов лет нашли современные глаза

Международная команда палеонтологов во главе с исследователями из Кельнского университета изучила глаза вымершего морского ракоскорпиона вида Jaekelopterus rhenaniae и установила, что зрительный аппарат этого существа не отличался от строения глаз современных мечехвостов.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Оно было проведено командой во главе с доктором Бригитт Шенеманн из Кельнского университета. Ученые изучили окаменелость при помощи электронного микроскопа.

Их интересовало строение глаз ископаемого ракоскорпиона вида Jaekelopterus rhenaniae. Считается, что эти существа появились около 470 миллионов лет назад. Что касается изученной окаменелости, то ее возраст составляет около 400 миллионов лет.

Главной задачей ученых было выяснить, похожи ли глаза ракоскорпиона на глаза современных насекомых или ракообразных. Анализ показал, что строение их глаз практически ничем не отличалось от строения глаз современных мечехвостов.

Точно так же они состояли из так называемых омматидий - отдельных частичек фасеточного глаза. Омматидии имеются у насекомых, но они снабжены простой линзой. У мечехвостов же омматидии имеют линзы более сложной цилиндрической формы, которые непрерывно преломляют свет и передают его в сенсорные клетки.

Последние в виде розетки сгруппированы вокруг центрального элемента, называемого рабдом. Он является частью сенсорных клеток и преобразует световые сигналы в нервные импульсы, которые затем передаются в центральную нервную систему.

"Передатчик света" у мечехвостов устроен таким образом, что эти существа могут очень четко воспринимать контуры объектов. Это свойство крайне полезно в условиях плохой видимости под водой. Специализированный "передатчик" в поперечном сечении омматидий у мечехвостов под микроскопом выглядит как яркая точка.

"Такое "пятно" сегодня встречается только у мечехвостов, но оно, видимо, присутствовало и у ракоскорпионов, - говорит Шенеманн. - Структуры этих существ идентичны. Из этого следует, что данный вид контрастного усиления зрения развился уже более 400 миллионов лет назад, и такой зрительный аппарат давал явное преимущество в мутной морской воде".

Ракоскорпионы вымерли около 250 миллионов лет назад, в конце пермского периода - вместе с примерно 95 процентами всех морских обитателей. Некоторые представители этого семейства, такие как Jaekelopterus rhenaniae, были очень крупными морскими хищниками. Их длина достигала 2,5 метра.