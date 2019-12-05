Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 383-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 8 923 850 948,8 тыс. рублей, из них 8 876 862 715,7 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 3 238 897 507,3 тыс. рублей и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 4 456 023,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9 042 264 593,7 тыс. рублей, из них 8 999 840 828,0 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии;

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 118 413 644,9 тыс. рублей, в том числе объем дефицита бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 122 978 112,3 тыс. рублей и объем профицита бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 4 564 467,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 9 296 536 849,9 тыс. рублей, из них 9 247 608 654,0 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 3 216 012 805,7 тыс. рублей и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 5 592 026,7 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 9 720 806 437,6 тыс. рублей, из них 9 646 503 588,3 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 3 191 038 720,5 тыс. рублей и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 6 427 514,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 9 325 024 887,7 тыс. рублей, из них 9 276 418 088,1 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, и на 2022 год в сумме 9 702 287 585,3 тыс. рублей, из них 9 646 503 588,3 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии;

3) объем дефицита бюджета Фонда на 2021 год в сумме 28 488 037,8 тыс. рублей, в том числе объем дефицита бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 28 809 434,1 тыс. рублей и объем профицита бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 321 396,3 тыс. рублей, и объем профицита бюджета Фонда на 2022 год в сумме 18 518 852,3 тыс. рублей в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.

3. Установить, что в случае изменения в 2020 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Фонда или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов и классификации источников финансирования дефицитов бюджетов соответствующие изменения отражаются в отчете об исполнении бюджета Фонда за 2020 год на основании нормативного правового акта Министерства финансов Российской Федерации.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Федеральному закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 8 884 171 779,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9 157 000 590,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9 535 402 611,5 тыс. рублей.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда и из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Установить, что объем бюджетных ассигнований, получаемых в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2020 год на осуществление ежемесячных денежных выплат ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, подлежит уменьшению на объем средств, предназначенных на ежемесячную денежную выплату гражданам, проходящим военную и правоохранительную службу в Министерстве обороны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, имеющим право на ежемесячную денежную выплату, а также на ежемесячную денежную выплату гражданам, проходившим военную службу в Федеральной службе безопасности Российской Федерации, имеющим право на ежемесячную денежную выплату, с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

2. Установить, что в 2020 году финансовое обеспечение расходов на реализацию пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4302-I "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье расходов "Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" в рамках основного мероприятия "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы" подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности Фонда

Фонд вправе в 2020 году в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье расходов "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, осуществлять финансовое обеспечение оплаты услуг органов (организаций), с которыми Фондом заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей, по приему и передаче в электронной форме в Фонд заявлений граждан об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) или о возобновлении его предоставления исходя из стоимости обработки одного заявления в размере 4 рублей без учета налога на добавленную стоимость.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Фонда в сфере социальной политики

1. Фонд вправе в 2020 году осуществлять:

1) финансовое обеспечение выплаты пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Фонда, за праздничные и выходные дни января 2021 года в декабре 2020 года в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона;

2) финансовое обеспечение доставки пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат в пределах 1,17 процента доставленных сумм без учета налога на добавленную стоимость;

3) финансовое обеспечение выплаты пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости населения субъектов Российской Федерации (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии), и оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг, включая расходы на доставку указанных пенсий и пособия, с последующим возмещением за счет бюджетных ассигнований, получаемых в форме межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации.

2. Фонд вправе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов устанавливать размер норматива оборотных денежных средств дифференцированно, учитывая необходимость досрочного осуществления финансового обеспечения выплаты пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат в отдельные месяцы финансового года, но не менее 25 процентов объема расходов на указанные выплаты в предстоящем месяце.

3. Суммы средств, поступившие в бюджет Фонда на выплату страховой пенсии, на которые страхователями по состоянию на 1 января 2020 года не представлены сведения индивидуального (персонифицированного) учета для отражения в общей части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, направляются Фондом на финансовое обеспечение выплаты страховых пенсий.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

1. Установить, что остатки межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по состоянию на 1 января 2020 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного их использования в 2019 году на выплаты пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, предоставление материнского (семейного) капитала и другие социальные выплаты, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно, на компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, указанным в части шестой статьи 35 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-I "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", направляются Фондом в 2020 году на те же цели, а также на выплату страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии в случае недостаточности в ходе исполнения бюджета Фонда бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование и на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов, а также на ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, и на федеральную социальную доплату к пенсии в случае недостаточности в ходе исполнения бюджета Фонда бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на указанные цели, с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

2. Установить, что в случае, если суммы фактически поступивших в бюджет Фонда средств, подлежащих направлению в текущем финансовом году на осуществление доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам организаций угольной промышленности, превысят годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Фонда, в целях реализации Федерального закона от 27 ноября 2001 года N 155-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" и Федерального закона от 10 мая 2010 года N 84-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности" вносятся соответствующие изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

3. Установить, что в случае, если суммы средств пенсионных накоплений, поступивших для формирования выплатного резерва, для осуществления срочной пенсионной выплаты, подлежащих передаче государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов, подлежащих передаче в доверительное управление управляющим компаниям и в негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие обязательное пенсионное страхование, и фактическая потребность на уплату гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений, уплачиваемых Фондом, на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, на выплату накопительной пенсии, на выплату средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов, в виде единовременной выплаты и на срочную пенсионную выплату превысят годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Фонда, в целях реализации Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", Федерального закона от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений", Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" и Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" вносятся соответствующие изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

4. Установить, что в составе остатка средств пенсионных накоплений учитываются:

1) объем средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 154 930 818,0 тыс. рублей, по состоянию на 31 декабря 2020 года в сумме 176 533 553,5 тыс. рублей;

2) объем средств выплатного резерва Фонда по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 15 083 836,6 тыс. рублей, по состоянию на 31 декабря 2020 года в сумме 17 681 520,4 тыс. рублей;

3) объем средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым Фондом установлена срочная пенсионная выплата, по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 3 587 354,9 тыс. рублей, по состоянию на 31 декабря 2020 года в сумме 3 880 344,2 тыс. рублей.

5. Установить, что остатки межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по состоянию на 1 января 2020 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного их использования в 2019 году на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, подлежат возврату в федеральный бюджет с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

6. Установить, что в 2020 году резерв бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, не создается.

Президент Российской Федерации В. Путин

Данный Федеральный закон со всеми приложениями к нему опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru.