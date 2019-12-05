Автомат спецназначения: 9А-91 замечен у бойцов "Сил тигра" в Сирии

У бойцов сирийского элитного соединения "Силы тигра" замечены современные российские малогабаритные автоматы 9А-91.

Russian 9A-91 rifle with a PKS-01 RDS with a #SyAA Tiger Force soldier in August of 2019 #Syria. pic.twitter.com/OVGxYChVte — Mick (@AnalystMick) December 4, 2019

Известно, что они приобретены военными это государства еще до начала гражданской войны и иностранной террористической агрессии.

9-мм 9А-91 находится на вооружении специальных подразделений. Это оружие является достаточно легким и компактным. Со сложенным прикладом его длина всего 373 мм, а с разложенным - около 600 мм. Масса - 2,1 кг. Скорострельность - 700 выстрелов в минуту. Максимальная прицельная дальность - 400 м. Емкость магазина - 20 патронов.

На автомат можно устанавливать оптические, коллиматорные и ночные прицелы, а также глушители и лазерные целеуказатели.

На базе этого автомата разработано другое оружие для подразделений спецназначения - снайперская винтовка ВСК-94, которая в частях сирийской Республиканской гвардии также применялось ходе в боев с участниками бандформирований.

Бойцы элитных подразделений также очень высоко ценят 12,7-мм снайперские винтовки ОСВ-96 и 7,62-мм МЦ-116М.

Кроме того, ранее сообщалось о поступлении на вооружение автоматов АК-105 в современном обвесе.