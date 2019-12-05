Закон Чукотского автономного округа от 2 декабря 2019 года № 100-ОЗ "Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Думой Чукотского автономного округа 29 ноября 2019 года

Статья 1. Основные характеристики окружного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета в сумме 40 884 766,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов окружного бюджета в сумме 40 259 508,8 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Чукотского автономного округа на 1 января 2021 года в сумме 9 336 082,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чукотского автономного округа в сумме 1 870 000,0 тыс. рублей;

4) профицит окружного бюджета в сумме 625 260,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на 2021 год и на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета на 2021 год в сумме 38 896 573,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 35 244 975,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов окружного бюджета:

на 2021 год в сумме 37 030 052,7 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов в сумме 599 765,1 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 33 378 454,1 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов в сумме 1 068 349,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Чукотского автономного округа:

на 1 января 2022 года в сумме 7 469 561,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чукотского автономного округа в сумме 1 870 000,0 тыс. рублей;

на 1 января 2023 года в сумме 5 803 041,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чукотского автономного округа в сумме 2 070 000,0 тыс. рублей;

4) профицит окружного бюджета на 2021 год в сумме 1 866 520,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 866 520,6 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Отчисления в окружной бюджет от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, осуществляются по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, за исключением нормативов отчислений в местные бюджеты, установленных Законом Чукотского автономного округа от 25 ноября 2005 года № 86-ОЗ "О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов Чукотского автономного округа от отдельных федеральных налогов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в окружной бюджет".

2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между окружным бюджетом, местными бюджетами Чукотского автономного округа и бюджетом Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов окружного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита окружного бюджета, администраторы доходов окружного бюджета, администраторы доходов федерального бюджета

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов окружного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита окружного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону;

3) перечень администраторов доходов окружного бюджета - территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему Закону;

4) перечень администраторов доходов федерального бюджета - органов государственной власти Чукотского автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 4. Доходы окружного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Учесть в окружном бюджете на 2020 год поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Учесть в окружном бюджете на 2021 год и 2022 год поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в 2020 году в сумме 27 157 662,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 25 821 993,3 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 21 955 468,7 тыс. рублей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования окружного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона:

1) ведомственную структуру расходов окружного бюджета:

а) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чукотского автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов окружного бюджета:

а) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чукотского автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов окружного бюджета:

а) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

б) на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

в) на 2022 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

4) распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей:

а) на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону;

5) объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 860 320,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 905 411,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 011 487,5 тыс. рублей;

6) объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных отдельных государственных полномочий Российской Федерации на 2020 год в сумме 440 302,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 439 403,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 461 505,6 тыс. рублей;

7) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам, на 2020 год в сумме 12 046 168,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9 314 038,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 8 641 787,4 тыс. рублей;

8) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета федеральному бюджету, на 2020 год в сумме 567,5 тыс. рублей;

9) объем межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов на 2020 год в сумме 701 675,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 701 879,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 702 103,0 тыс. рублей, в том числе:

Пенсионному фонду Российской Федерации на 2020 год в сумме 5 384,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 588,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 812,0 тыс. рублей;

Чукотскому территориальному фонду обязательного медицинского страхования на 2020 год в сумме 696 291,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 696 291,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 696 291,0 тыс. рублей;

10) объем резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы на 2020 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

11) объем расходов на обслуживание государственного долга Чукотского автономного округа на 2020 год в сумме 8 320,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 7 307,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 441,1 тыс. рублей;

12) объем дорожного фонда Чукотского автономного округа на 2020 год в сумме 2 273 303,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 036 747,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 996 785,4 тыс. рублей.

2. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) и субсидии на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа.

3. Правительству Чукотского автономного округа предоставить субсидии:

1) некоммерческой организации "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение текущей деятельности в 2020 году в сумме 23 326,9 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 23 326,9 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 23 326,9 тыс. рублей в порядке, определяемом Правительством Чукотского автономного округа;

2) некоммерческой организации "Региональный оператор "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа" в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение текущей деятельности в 2020 году в сумме 53 375,7 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 53 375,7 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 53 375,7 тыс. рублей в порядке, определяемом Правительством Чукотского автономного округа;

3) некоммерческой организации "Фонд поддержки молодежи" в 2020 году в сумме 15 631,7 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 15 631,7 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 15 631,7 тыс. рублей;

4) некоммерческой организации "Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа" в 2020 году в сумме 15 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 15 000,0 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

5) некоммерческой организации "Микрокредитная компания Чукотского автономного округа" на финансовое обеспечение текущей деятельности в 2020 году в сумме 10 313,1 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 6 187,8 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 6 187,8 тыс. рублей в порядке, определяемом Правительством Чукотского автономного округа.

4. Установить, что казенные учреждения, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств и (или) получателями бюджетных средств, полномочиями по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лица наделяются Правительством Чукотского автономного округа.

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых отдельными юридическими лицами из окружного бюджета

1. Установить, что операции с субсидиями, предоставляемыми из окружного бюджета на обеспечение расходов юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей в целях оказания поддержки отраслей промышленности и сельского хозяйства, софинансируемыми из федерального бюджета, а также с авансовыми платежами по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии, осуществляются на счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса.

2. Установить, что Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу осуществляет в установленном Правительством Российской Федерации порядке, на основании обращения финансового органа Чукотского автономного округа казначейское сопровождение субсидий, предоставляемых из окружного бюджета некоммерческой организации "Региональный оператор "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа" на обеспечение его деятельности и средств, получаемых за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах, а также расчетов, связанных с исполнением контрактов (договоров), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии и средства.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств Чукотского автономного округа в 2020 году

Установить, что размер регионального материнского (семейного) капитала для многодетных семей, предусмотренного Законом Чукотского автономного округа от 26 мая 2011 года № 38-ОЗ "О региональном материнском (семейном) капитале в Чукотском автономном округе", с 1 января 2020 года составляет 141 330,0 рублей.

Установить, что размер ежемесячной выплаты на содержание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, переданного под опеку (попечительство) в семью опекуна (попечителя), в приемную и патронатную семью, предусмотренной Законом Чукотского автономного округа от 1 марта 2007 года № 12-ОЗ "О формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и о патронате в Чукотском автономном округе", с 1 января 2020 года составляет 24 233,0 рубля.

Статья 8. Предоставление государственных преференций

1. Порядок определения размера государственных преференций устанавливается Правительством Чукотского автономного округа.

2. Предоставить государственные преференции хозяйствующим субъектам в целях:

1) обеспечения жизнедеятельности населения Чукотского автономного округа, в том числе:

а) открытому акционерному обществу "Анадырский морской порт" на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением морских и внутрилиманных пассажирских перевозок, в форме субсидий в 2020 году в сумме 25 870,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 25 870,0 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 25 870,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Правительством Чукотского автономного округа;

б) Обществу с ограниченной ответственностью "Сибнефть-Чукотка" на возмещение разницы в стоимости природного газа в целях сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги в форме субсидий в 2020 году в сумме 66 482,6 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 66 482,6 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 66 482,6 тыс. рублей в порядке, определяемом Правительством Чукотского автономного округа;

в) Государственному унитарному предприятию Чукотского автономного округа "Чукотснаб" в виде предоставления бюджетного кредита для закупки и доставки топлива в Чукотский автономный округ в 2020 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей;

г) Государственному предприятию Чукотского автономного округа "Чукоткоммунхоз" в виде предоставления бюджетного кредита для закупки и доставки топлива в Чукотский автономный округ в 2020 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей.

2) развития культуры Государственному предприятию Чукотского автономного округа "Издательство "Крайний Север" на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с изданием периодических печатных изданий, в форме субсидий в 2020 году в сумме 84 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 80 000,0 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 80 000,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Правительством Чукотского автономного округа.

Статья 9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Установить:

1) значение критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения:

а) городских поселений на 2020 год в размере 1,011, на 2021 год в размере 1,010 и на 2022 год в размере 1,007;

б) сельских поселений на 2020 год в размере 7,845, на 2021 год в размере 5,043 и на 2022 год в размере 4,673;

2) значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2020 год в размере 2,481, на 2021 год в размере 2,042 и на 2022 год в размере 1,965.

2. Утвердить Перечень дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа, а также субсидий бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа, предоставляемых из окружного бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления, на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему Закону, на 2021 и 2022 годы согласно приложению 19 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение:

1) дотаций бюджетам муниципальных образований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) субвенций бюджетам муниципальных образований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону;

3) субсидий бюджетам муниципальных образований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

3. Установить, что распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (за исключением субсидий и иных межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 22 и 23 к настоящему Закону) утверждается Правительством Чукотского автономного округа.

4. Установить, что в соответствии Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу на основании решений главных распорядителей средств окружного бюджета осуществляет полномочия получателя средств окружного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета в местный бюджет в форме субсидий и субвенций, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов

1. Правительство Чукотского автономного округа принимает решения о предоставлении в 2020 году из окружного бюджета бюджетных кредитов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита окружного бюджета на эти цели, в сумме 1 050 000,0 тыс. рублей, в том числе:

1) местным бюджетам на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов в сумме 50 000,0 тыс. рублей;

2) юридическим лицам для закупки и доставки топлива в Чукотский автономный округ в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, в том числе в сумме 500 000,0 тыс. рублей в соответствии с подпунктами "в", "г" пункта 1 части 2 статьи 8 настоящего Закона.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов в размере 0,1 процента годовых;

2) для закупки и доставки топлива в Чукотский автономный округ в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита с юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

3. Утвердить:

1) программу предоставления бюджетных кредитов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону;

2) условия и порядок предоставления бюджетных кредитов для закупки и доставки топлива в Чукотский автономный округ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из окружного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа.

Статья 11. Государственный долг Чукотского автономного округа

Утвердить:

1) программу государственных внутренних заимствований Чукотского автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону;

2) программу государственных гарантий Чукотского автономного округа на 2020 год и на плановый пер29иод 2021 и 2022 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

Статья 12. Уменьшение задолженности перед окружным бюджетом в 2020 году

1. Правительству Чукотского автономного округа уменьшить в 2020 году задолженность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей перед окружным бюджетом по централизованным кредитам, выданным в 1993-1994 годах на сумму задолженности, не имеющей источников погашения, в связи с завершением ликвидации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в связи с отсутствием по состоянию на 1 января 2020 года юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность перед окружным бюджетом, в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

2. Правительство Чукотского автономного округа в 2020 году принимает решения о погашении задолженности юридических лиц перед окружным бюджетом по возврату централизованных кредитов, выданным в 1993-1994 годах, а также по обязательствам, вытекающим из условий соглашений об уступке требований, путем принятия имущества, находящегося в собственности указанных юридических лиц.

Статья 13. Источники внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета на 2020 год согласно приложению 27 к настоящему Закону, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 28 к настоящему Закону.

Статья 14. Заключение и оплата органами государственной власти и государственными учреждениями договоров (контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств окружного бюджета

Установить, что органы государственной власти и государственные учреждения Чукотского автономного округа при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам (государственным контрактам) об оказании услуг связи, транспортных услуг, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, приобретении авиабилетов, приобретении лекарственных препаратов, учебников, учебно-методического оборудования;

2) в размере до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (государственным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Статья 15. Особенности исполнения окружного бюджета в 2020 году

1. Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи окружного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2020 год по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на непредвиденные расходы за счет средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа в объеме до 100 000,0 тыс. рублей;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2020 год по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на реализацию решений Правительства Чукотского автономного округа, направленных на совершенствование системы материальной мотивации работников органов государственной власти Чукотского автономного округа в объеме 73 671,2 тыс. рублей;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2020 год по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе", в объеме до 30 000,0 тыс. рублей.

2. Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) зарезервированных бюджетных ассигнований, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Чукотского автономного округа.

Губернатор Чукотского автономного округа Р.В.Копин



