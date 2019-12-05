Депутат Рады рассказал о сроках принятия Украины в НАТО

Украина станет членом НАТО через полгода после того, как будет снят мораторий на продажу земли и иностранцы скупят ее. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.

"Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь", - заявил парламентарий.

По его мнению, закон об открытии рынка земли должен защищать права украинских граждан. Поэтому его принятие необходимо отложить как минимум на год, чтобы эксперты смогли дать свою оценку и рекомендации, как Украине не последовать по пути Прибалтики и Венгрии, в которых после вступления в Североатлантический альянс упало промышленное производство, выросла безработица, молодежь отправилась на заработки в другие страны.

Политик отмечает, что после принятия закона отменить его действие станет возможным лишь при повторной национализации земель. "Но этого не позволят. НАТО очень качественно охраняет имущество своих собственников во всех странах мира", - заявил Добкин.

Напомним, в настоящее время законопроект об открытии рынка земли находится на рассмотрении в Верховной раде. В прошлом месяце депутаты приняли его в первом чтении. Если его окончательно одобрят, с 1 октября 2020 года мораторий на продажу, введенный еще в 2001 году, будет снят. Собственниками смогут стать не только украинцы (как физические, так и юридические лица), но и иностранцы, в том числе лица без гражданства (если получат по наследству). Правда, последние будут обязаны в течение года продать доставшийся им участок земли. С 2024 года приобретать землю на Украине смогут уже компании с владельцем-иностранцем.

Документ предусматривает некоторые ограничения: в одних руках может быть не более 35 процентов земель территориальной общины, не более 8 процентов области и не более 0,5 процента всех сельскохозяйственных земель Украины. Нарушение может стать основанием для принудительного отчуждения.