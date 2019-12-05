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5 декабря 2019 г.

Закон Республики Хакасия от 5 декабря 2019 года № 89-ЗРХ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Хакасия на 2020 год"

Дата подписания 5 декабря 2019 г.
Опубликован 5 декабря 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Принят Верховным Советом Республики Хакасия 27 ноября 2019 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Хакасия в целях определения социальной доплаты к пенсии.

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Хакасия на 2020 год в размере 8975 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2020 года.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.О.Коновалов


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