Итальянский эспрессо станет нематериальным объектом ЮНЕСКО

В ноябре наступающего года список нематериальных объектов ЮНЕСКО имеет все шансы расшириться за счет ароматного итальянского эспрессо, об сообщает агентство ANSA.

Вдохновившись примером пиццы, которая удостоилась этой чести 2 года назад, представители Консорциума по защите традиционного итальянского эспрессо, заручились накануне институциональной поддержкой представителей всех политических партий, объявив о том, что, по всей вероятности, уже в ноябре 2020 года этот тонизирующий напиток, прославивший Италию на весь мир, сможет рассчитывать на охрану ЮНЕСКО.

Данный "проект" вынашивается Консорциумом с 2016 года. В поддержку этой инициативы, направленной на защиту традиции по приготовлению истинно итальянского эспрессо, были организованы специальные туры по итальянским городам ЮНЕСКО, среди которых значатся Рим, Парма, Турин, Милан, Каррара, Альба, Болонья и Фабриано.

На сегодняшний день 95 процентов жителей Италии пьют кофе ежедневно, при этом около 92 процентов потребляют его дома, а 72 процента предпочитают наслаждаться им в барах. Годовое потребление кофе на душу населения в Италии в 2018 году составило порядка 6 кг, увеличившись на 5,3 процента за год. Отличной особенностью итальянского эспрессо является уникальная прожарка, помол и кремообразная консистенция. На Апеннинах работают более 800 предприятий по обжариванию кофейных зерен.

Кофе является вторым по популярности напитком в мире после воды. Правда, парадокс заключается в том, что по его потреблению лидирует вовсе ни Италия, а Финляндия.