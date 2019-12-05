Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. N 1535 г. Москва "О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 6, ст. 702; 2007, N 32, ст. 4152; 2013, N 15, ст. 1796; 2015, N 13, ст. 1949, 1950; 2016, N 30, ст. 4914; N 32, ст. 5123; 2018, N 10, ст. 1514; N 53, ст. 8689; 2019, N 35, ст. 4959).

Председатель Правительства Российской Федерации

Д. Медведев

Изменения, которые вносятся в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

1. В пункте 32 слово "дистиламин" заменить словом "диметиламин".

2. Пункт 34 изложить в следующей редакции:

"34. Основанием для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является аварийное техническое состояние его несущих строительных конструкций (конструкции) или многоквартирного дома в целом, характеризующееся их повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения многоквартирного дома, и (или) кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости многоквартирного дома.

В случае если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, жилые помещения, расположенные в таком многоквартирном доме, являются непригодными для проживания.".

3. В абзаце третьем пункта 44 слова "проектно-изыскательской организации" заменить словами "юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее - специализированная организация),".

4. В подпункте "д" пункта 45 слово "проектно-изыскательской" заменить словом "специализированной".

5. Дополнить пунктом 47[1 ]следующего содержания:

"47[1]. Два экземпляра заключения, указанного в абзаце восьмом пункта 47 настоящего Положения, в 3-дневный срок направляются комиссией в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления для последующего принятия решения, предусмотренного абзацем седьмым пункта 7 настоящего Положения, и направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома.".

6. В абзаце первом пункта 51 слово "Комиссия" заменить словами "Соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления".

7. В приложении N 2 к указанному Положению:

наименование дополнить словами "(многоквартирного дома)";

подстрочный текст после слов "месторасположение помещения" дополнить словами "(многоквартирного дома)";

после слов "произвела обследование помещения" дополнить словами "(многоквартирного дома)";

после слов "составила настоящий акт обследования помещения" дополнить словами "(многоквартирного дома)";

после слов "Краткое описание состояния жилого помещения" дополнить словами ", несущих строительных конструкций";

в подпункте "г" слова "проектно-изыскательских и" исключить.