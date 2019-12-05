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05.12.2019 14:11
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Медиакорпорация Китая создала свой мозговой центр

Медиакорпорация Китая представила свой мозговой центр. Церемония открытия прошла на полях организованного Медиакорпорацией Китая III саммита мировых СМИ. На нем присутствовали свыше 300 политиков, предпринимателей, руководителей китайских и зарубежных СМИ, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

На торжественной церемонии глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн выразил надежду, что мозговой центр послужит площадкой для активизации диалога между подобными медийными центрами всего мира, поможет расширению авторитета и узнаваемости китайских экспертов на мировой арене и привлечению все большего числа иностранных специалистов в Китай.

Шэнь Хайсюн подчеркнул, что современный мир далеко не идеальный, в нем сохраняются протекционизм и политика односторонних действий. По его словам, перед лицом сложной и постоянно меняющейся мировой обстановки средства массовой информации должны играть конструктивную, а не деструктивную роль, ориентироваться на продвижение взаимовыгодного сотрудничества вместо усугубления споров.

В ходе III саммита мировых СМИ политики, предприниматели и руководителей китайских и зарубежных медиа обсудили такие вопросы, как вызовы и возможности для СМИ в эпоху новых технологий, модернизация системы сбора и передачи информации с помощью технологии 5G.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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