Медиакорпорация Китая создала свой мозговой центр

На торжественной церемонии глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн выразил надежду, что мозговой центр послужит площадкой для активизации диалога между подобными медийными центрами всего мира, поможет расширению авторитета и узнаваемости китайских экспертов на мировой арене и привлечению все большего числа иностранных специалистов в Китай.

Шэнь Хайсюн подчеркнул, что современный мир далеко не идеальный, в нем сохраняются протекционизм и политика односторонних действий. По его словам, перед лицом сложной и постоянно меняющейся мировой обстановки средства массовой информации должны играть конструктивную, а не деструктивную роль, ориентироваться на продвижение взаимовыгодного сотрудничества вместо усугубления споров.

В ходе III саммита мировых СМИ политики, предприниматели и руководителей китайских и зарубежных медиа обсудили такие вопросы, как вызовы и возможности для СМИ в эпоху новых технологий, модернизация системы сбора и передачи информации с помощью технологии 5G.