МИД РФ предупредил о демонстрациях в Бельгии, Ирландии и Австрии

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ просит россиян проявить осторожность в связи с проведением в ближайшие дни демонстраций в Бельгии, Ирландии и Австрии. Об этом говорится в ряде сообщений, распространенных через социальную сеть Twitter.

По данным российского внешнеполитического ведомства, 5 декабря в Брюсселе пройдет демонстрация сотрудников телекомпании VRT. В Дублине сегодня запланирована манифестация, вызванная жилищным кризисом. В Вене 6 и 7 декабря ожидаются акции протеста в связи с ростом цен на бензин.

Во всех трех городах будут усилены меры безопасности в городе и ограничено движение автотранспорта.