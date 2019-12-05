МИД РФ предупредил о демонстрациях в Бельгии, Ирландии и Австрии

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ просит россиян проявить осторожность в связи с проведением в ближайшие дни демонстраций в Бельгии, Ирландии и Австрии. Об этом говорится в ряде сообщений, распространенных через социальную сеть Twitter.
По данным российского внешнеполитического ведомства, 5 декабря в Брюсселе пройдет демонстрация сотрудников телекомпании VRT. В Дублине сегодня запланирована манифестация, вызванная жилищным кризисом. В Вене 6 и 7 декабря ожидаются акции протеста в связи с ростом цен на бензин.
Во всех трех городах будут усилены меры безопасности в городе и ограничено движение автотранспорта.
#Австрия – 6-7 декабря в г. #Вена ожидаются демонстрации в связи с повышением цен на бензин; повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта pic.twitter.com/uwZhBnZTPs— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 5 декабря 2019 г.