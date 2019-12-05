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05.12.2019,  
18:31
Текст:  Алексей Иванов

Новейшая АПЛ "Казань" выполнила стрельбы в Белом море

Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Казань" проекта "Ясень-М" провела торпедные стрельбы в Белом море.

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
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Экипаж произвел залп двумя торпедами из подводного положения по подводной цели, испытания прошли успешно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

В данный момент в Белом море продолжаются заводские ходовые испытания АПЛ, в ближайшее время комплексы вооружения задействуют еще несколько раз. О чем именно идет речь, в пресс-служба флота не уточнили.

Как уже сообщала "РГ", изначально передать подлодку флоту планировалось в 2018 году, однако позже срок перенесли. Теперь в качестве ориентира называется конец будущего года. Дело в том, что "Казань" - первая субмарина улучшенного проекта 885М "Ясень-М", в котором применяются новейшие системы управления, требующие тщательной "обкатки".

АПЛ данного класса создаются для решения максимально широкого круга задач: от борьбы с субмаринами и надводными кораблями противника до нанесения ударов по суше. Проект 885М подразумевает, в частности, еще более низкий уровень шума подлодок, что сделает их малозаметными. Основное вооружение - крылатые ракеты "Оникс", "Калибр", "Циркон".

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