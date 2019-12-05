Певец Сергей Лазарев уличил крупнейшую в мире авиакомпанию в плагиате

36-летний российский певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев поймал авиакомпанию American Airlines на плагиате его номера на "Евровидении".

Соответствующие "видео-пруфы" опубликованы в "сториз" Instagram артиста. И на них действительно можно наблюдать сходство.

Заметим, что Сергей комментирует ситуацию с юмором, украсив пост россыпью рыдающих от смеха эмодзи: "Ржу. Американ Эрлайнс - мои фанаты))", - пишет певец (здесь и далее редакция - авторская). Далее рассуждая, а не потребовать ли с них "за такой плагиат бесплатные билеты пожизненно".

Как пояснят Лазарев, сходство номера артиста и ролика случилось в новом видео компании "о безопасности на бортах".

"Кхе кхе! Я рад, что мой номер на Евровидении не прошел незамеченным во всем мире!" - отметил исполнитель.

American Airlines, Inc. (сокращается как American или AA) - крупнейшая в мире авиакомпания со штаб-квартирой в Форт-Уэрте, Техас. Основана в 1936 году.