Правительство назовет производителей самых качественных товаров

Совет по присуждению премий правительства России объявил о старте конкурса на соискание премий в области качества в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Такие премии присуждаются ежегодно на конкурсной основе. Победителями становятся организации, которые добились значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Во всех развитых странах премии качества являются базовым инструментом роста конкурентоспособности экономики и повышения производительности труда. Организации, которые участвуют в конкурсе и становятся дипломантами или лауреатами, являются примерами лучших практик управления бизнес-процессами.