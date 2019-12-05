Двое пострадавших в аварии под Воронежем выписаны из больницы

Двое из восьми пострадавших при аварии автобуса в Воронежской области выписаны из больницы, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

- На лечении в Богучарской ЦРБ остаются шесть человек. Их общее состояние удовлетворительное, - рассказали в департаменте.

Напомним, 3 декабря на трассе М-4 "Дон" перевернулся украинский автобус MAN с пассажирами, следовавший из Запорожья в Ростов-на-Дону. В автобусе ехали двое водителей и 26 пассажиров. 17 человек были доставлены в больницу, после первичного осмотра восьмерых госпитализировали.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением в метель. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.