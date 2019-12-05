Городам Подмосковья добавят денег на ликвидацию стихийных свалок

Подмосковные власти на 412 миллионов рублей увеличили субсидии муниципалитетам на ликвидацию стихийных свалок. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова, выступая на заседании регионального парламента.

В бюджете 2020 года изначально на эти цели планировалось потратить 2,56 миллиарда рублей. Но к моменту принятия бюджета сумму решили увеличить почти до 3 миллиардов. После того, как область перешла на новую систему обращения с отходами, стихийные свалки стали бедой муниципалитетов, особенно дальних. Поскольку въезд на полигоны теперь открыт только официальным мусорным операторам, да и то по талонам, нелегальные перевозчики стали разгружать свои мусоровозы прямо на обочинах дорог.