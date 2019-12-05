Под Тверью током убило семь медведей

В Тверской области от удара током погибли несколько обитателей леса: лось, семь медведей, несколько енотовидных собак и лисица.

Это случилось еще летом. Как рассказал РИА Новости заслуженный эколог России, основатель биостанции "Чистый лес" Валентин Пажетнов, в провисшем высоковольтном электропроводе у болота запутался и погиб лось. На запах пришли медведи и другие животные и тоже погибли от удара током.

По словам ученого, большое количество погибших медведей объясняется тем, что у них в это время был гон.

- Они довольно широко ходили, а запах разлагающегося мяса они за десятки километров слышат, - цитирует собеседника информагентство.

Однако, со слов Валентина Пажетнова, сегодня случаи гибели животных от удара током более редки, чем это было раньше, когда опоры линий электропередачи были в основном деревянными, то есть менее устойчивыми.