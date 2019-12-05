В Москве Lada сбила женщину с детьми

В Зеленоградском округе Москвы автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу с двумя детьми.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, водитель Lada Largus наехал на пешеходов примерно в 18:35 около дома №20/26 на улице Каменка. На место прибыла полиция и карета скорой помощи. Один из детей скончался в реанимобиле, женщина и еще один малыш - уже в больнице.

На месте происшествия образовалась пробка. Водитель Largus никуда не уезжал, с ним работают автоинспекторы. Уточняются причины ДТП.