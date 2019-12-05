В Подмосковье пытаются сохранить дом подпольщиков времен Великой Отечественной

Прочел в "Родине" статью "Задание на дом", в которой автор рассказывает, как восстанавливает дом своих предков во Владимирской области. Мне бы тоже хотелось восстановить наше родовое гнездо. Но такой возможности нет...

Это дом Казаковых в Егорьевске на улице Рязанской, 12А. Дом хотят снести, потому что рядом строят офис предприятия по изготовлению наружной рекламы. При этом старый дом совсем не мешает новому строительству, его вполне можно сохранить. Потомки Казаковых пытались выкупить дом, который в какой-то момент был продан вместе с участком, но безрезультатно.

Дом этот в 1911 году построил мой прадед Сергей Петрович Казаков. В честь него назвали и меня. К сожалению, не сохранилось ни одной фотографии прадеда. Родственники утверждают, что их и не было. Скромный он был, не любил сниматься.

А вот фотография его жены - моей прабабушки - Марьи Матвеевны Казаковой сохранилась. На снимке видно, что платок у прабабушки не завязан, а застегнут булавкой. Так было принято в Гуслицком крае (в то время часть Богородского уезда, соседствующая с Егорьевским).

В Егорьевск прадед и прабабушка перебрались в начале прошлого века. Моя бабушка Ольга Сергеевна Казакова родилась уже в Егорьевске, который до 1922-го входил в состав Рязанской губернии. Сергей Петрович нашел работу на текстильной фабрике братьев Князевых. Там же, в Егорьевске, жил брат прадеда - Василий Петрович Казаков. Он был женат на местной мещанке Афимии Николаевне, которой досталась в наследство усадьба в 44-м квартале на улице Рязанской. Первоначально мои прадед и прабабушка поселились в небольшом флигельке на усадьбе Афимии.

Позже, скопив денег, и с позволения родственников возвели на усадьбе свой дом. Тогда это была городская окраина, а сегодня почти центр города. Этот рабочий квартал активно формировался после большого пожара 1868 года, уничтожившего 2/3 города.

Рязанская, Набережная, Кузнецкая (Кузнечная) и Фабричная - все улицы здесь сохранили старые названия. Другого такого квартала, прозванного Ямами, - в городе нет. Часть квартала лежит в низине, словно в яме. Отсюда и одна из версий названия.

Тут же течет речка Гуслица, которая и дала название округе. Гуслицы всегда считались старообрядческим краем.

В 1941-м Егорьевск стал прифронтовым городом. Оккупации удалось избежать, но к приходу немцев готовились. Тогда-то на дом Казаковых возложили особую миссию - он должен был стать явочной квартирой. Хозяйкой явки готовилась стать моя бабушка Ольга Сергеевна Казакова.

Личная жизнь у нее не сложилась, она жила с шестилетней дочкой Милой (моей мамой Людмилой Ивановной). Бабушка занимала солидный пост - управделами станкостроительного завода "Комсомолец", была членом ВКП(б).

Согласно легенде, ее намеренно дискредитировали - придрались к специально допущенной оплошности. В результате исключили из партии, освободили от занимаемой должности, переведя в сторожа подсобного хозяйства. После перехода наших войск в контрнаступление под Москвой подпольщиков стали возвращать в прежнее положение. Но прежнее место было уже занято. Бабушке предложили другую работу.

В Егорьевске и сейчас живут люди, которых готовили к подпольной деятельности. В этом году 95-й день рождения отметила Мария Яковлевна Смирнова, урожденная Белова. В 1941-м ее, учащуюся фельдшерско-акушерской школы, тоже "дискредитировали" - исключили из комсомола за "потерю билета". Мария Яковлевна подтверждает факт подготовки явочной квартиры в доме Казаковых.

...Увы, наше родовое гнездо стоит в полуразобранном виде, а рядом возводится офисное здание. Казаковы - скромные люди. Они никогда не говорили об особенной роли, которая готовилась их дому в 1941-м. Молчали бы и дальше, если бы не угроза уничтожения родового гнезда.

Когда дом начали разбирать, был найден пистолет военного времени. Видимо, он предназначался для кого-то из подпольщиков. После войны бабушка не сдала пистолет ни в военкомат, ни в милицию, ни в КГБ. Просто не смогла бы объяснить происхождение оружия, ведь подписку о неразглашении с несостоявшихся подпольщиков так и не сняли. Пришлось пистолет спрятать в доме, а потом о нем просто забыли.

В последнее время судьбой дома Казаковых заинтересовалась общественность, по требованию которой разбор дома приостановлен. Но надолго ли?

Тогда же, ровно через 75 лет после начала Великой Отечественной - 22 июня 2016-го - в 4 часа утра не стало моей тети Галины Петровны Казаковой. Она была последним носителем родовой фамилии в егорьевской ветви Казаковых.

В городе ее, педагога с многолетним стажем, хорошо знали. На могиле Галины Петровны установлен памятник - на черной стеле ее портрет и изображение дома Казаковых...