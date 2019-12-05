В Благовещенске вышел из комы едва не утонувший в бассейне мальчик

Сегодня девятилетний ребенок, который попал в реанимацию после того, как чуть не утонул в бассейне аквапарка Благовещенска, пришел в себя.

"Мальчик по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Его состояние врачи оценивают, как тяжелое, но с положительной динамикой", - сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Амурской области.

Напомним, что ЧП произошло накануне. Не умеющий плавать школьник без присмотра взрослых зашел в бассейн и начал тонуть. Прежде, чем ему пришел на помощь инструктор, ребенок успел провести в воде довольно много времени. Из-за длительного кислородного голодания он впал в кому.

Следователи Приамурья возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В развлекательном учреждении проводится проверка.