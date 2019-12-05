В Приморье экс-мэр города получил условный срок за злоупотребления

Бывший мэр Дальнегорска Игорь Сахута признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Дальнегорский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно, сообщает ТАСС.

Игорю Сахуте также запрещено занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Кроме того ему придется возместить более 30 миллионов рублей по гражданскому иску.

Суд установил, что в конце 2015 года Сахута приобрел по завышенным ценам 34 квартиры для переселения граждан по муниципальной программе. Жилье купили на вторичном рынке. Экс-мэр также вмешался в деятельность агентства недвижимости.

По данным суда, с ноября 2013 по декабрь 2015 года обвиняемый также лично и через доверенных лиц участвовал в управлении ООО "Автобаза №7". Создавал предприятию выгодные условия муниципальных договоров и контрактов.