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05.12.2019 04:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье экс-мэр города получил условный срок за злоупотребления

Текст: Ольга Журман

Бывший мэр Дальнегорска Игорь Сахута признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Дальнегорский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно, сообщает ТАСС.

Игорю Сахуте также запрещено занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Кроме того ему придется возместить более 30 миллионов рублей по гражданскому иску.

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Суд установил, что в конце 2015 года Сахута приобрел по завышенным ценам 34 квартиры для переселения граждан по муниципальной программе. Жилье купили на вторичном рынке. Экс-мэр также вмешался в деятельность агентства недвижимости.

По данным суда, с ноября 2013 по декабрь 2015 года обвиняемый также лично и через доверенных лиц участвовал в управлении ООО "Автобаза №7". Создавал предприятию выгодные условия муниципальных договоров и контрактов.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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