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05.12.2019 05:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье нетрезвый водитель-рецидивист сел в колонию

Текст: Ольга Журман

За неоднократное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения суд приговорил жителя города Уссурийска в Приморском крае к реальному лишению свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

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25-летний фигурант попался в июне текущего года. Его остановили инспекторы ГИБДД, заподозрив. что он находится за рулем в нетрезвом виде, что и подтвердилось медосвидетельствованием. Потом оказалось, что в декабре 2018 года и августе 2019 года молодой человек уже был осужден за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда он получил условный срок и был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

На этот раз было возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Суд назначил злостному нарушителю ПДД наказание в виде лишения свободы на год и десять месяцев и отправил его в колонию-поселение. Осужденный также на три года вновь лишен права заниматься деятельностью, связанной с вождением.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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