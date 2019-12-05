Наказанный за пьяную езду житель Бурятии спустил пса на пристава

Еравнинский районный суд Бурятии приговорил местного жителя к штрафу в 10 тысяч рублей за угрозу применения насилия в отношении представителя власти во время исполнения им своих должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел, когда домой к мужчине пришел судебный пристав. Ранее гражданина привлекли к административной ответственности за управление машиной в нетрезвом виде. В наказание он был лишен прав, а также должен был выплатить штраф в три тысячи рублей. Этого автомобилист вовремя не сделал, поэтому его решили принудительно привести в службу судебных приставов для взыскания денег.

Представителя закона нарушитель встретил агрессивно, проехать с ним отказался, схватил металлическую палку и замахнулся ей на гостя, а после стал угрожать и выпустил из вольера собаку. Пес закрыл приставу проход во двор дома, а его хозяин спрятался внутри.

Наказание агрессивному нарушителю судья мог назначить и более суровое. Но принял во внимание, что гражданин признал свою вину, раскаялся в содеянном и даже помирился с потерпевшим, к тому же, ранее не был судим и имеет двоих детей.