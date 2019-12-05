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05.12.2019 10:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вятке бывший учитель получил условный срок за избиение учеников

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области бывший учитель школы получил условный срок за истязание учеников. Об этом сообщило СУ СКР по региону .

Фото: РИА Новости
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Как выяснило следствие, учитель труда одной из школ Кирово-Чепецка в течение  двух лет "наказывал"  двух своих 13-летних учеников, с которыми у него не сложились отношения, различными предметами, в том числе указкой и металлическим прутом. Поводом для "наказания", как рассказывают подростки, были опоздания на уроки или, наоборот, нахождение в момент перемены в классе.

Все это происходило на глазах у других детей. По данному факту СУ СКР по Кировской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в иной зависимости от виновного".

Суд установил, что своими действиями учитель причинил несовершеннолетним "физическую боль и психические страдания, выразившиеся в унижении их человеческого достоинства". Он признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком также на полтора года. И в течение двух лет учитель не сможет заниматься педагогической деятельностью. Приговор пока не вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область
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