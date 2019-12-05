Оренбуржец разбил семь машин, разозлившись из-за 1000 рублей

В Оренбурге полиция задержала местного жителя, который повредил семь дорогих автомобилей, стоявших на парковке у многоэтажки. Злоумышленник объяснил свои действия тем, что разозлился на знакомого, задолжавшего ему 1000 рублей.

Как сообщило УМВД по Оренбургской области, 35-летний мужчина был задержан у дома на улице Чкалова. Вандал успел повредить семь транспортных средств.

- Владельцам о поврежденных автомобилях сообщили полицейские, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Стоит отметить, что автомобиля предполагаемого должника среди поврежденных не оказалось.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.