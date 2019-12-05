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05.12.2019 16:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Оренбуржец разбил семь машин, разозлившись из-за 1000 рублей

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбурге полиция задержала местного жителя, который повредил семь дорогих автомобилей, стоявших на парковке у многоэтажки. Злоумышленник объяснил свои действия тем, что разозлился на знакомого, задолжавшего ему 1000 рублей.

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Как сообщило УМВД по Оренбургской области, 35-летний мужчина был задержан у дома на улице Чкалова. Вандал успел повредить семь транспортных средств.

- Владельцам о поврежденных автомобилях сообщили полицейские, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Стоит отметить, что автомобиля предполагаемого должника среди поврежденных не оказалось.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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