Прокуратура Татарстана начала проверку после пожара на нефтепроводе

Прокуратура Республики Татарстан начала проверку по факту пожара на нефтеперекачивающей станции в Альметьевском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснят все обстоятельства и причины ЧП. Они дадут они правовую оценку и действиям предприятия, которое проводило работы на объекте, где произошло возгорание. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, накануне в Альметьевском районе на нефтеперекачивающей станции во время ремонтных работ произошло возгорание. Пожар унес жизни двух рабочих. Их тела после долгих поисков обнаружили в нефтяном резервуаре.