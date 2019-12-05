В Саратове вынесли приговор за изнасилование врача

В Саратове суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, который изнасиловал женщину-врача, направлявшуюся по вызову на дом к пациенту.

Преступление, о котором уже рассказывала "РГ", было совершено в поселке Завокзальном. Врач одной из поликлиник Кировского района Саратова, которая направлялась по вызову на дом к пациенту, заблудилась и спросила дорогу у прохожего. Мужчина вызвался проводить доктора, однако по пути, выбрав безлюдное место, напал на женщину, схватил за шею, повалил и изнасиловал.

Врач обратилась в полицию. Подозреваемого в этом преступлении вскоре задержали. Как оказалось, ранее он уже был осужден за уголовное преступление.

Как сообщает областное управление СК, в ходе предварительного следствия и в суде мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.