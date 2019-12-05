В Татарстане после пожара на нефтепроводе нашли тела двух рабочих

Пожар на нефтеперекачивающей станции в Альметьевском районе Татарстана унес жизни двух рабочих. Их тела после долгих поисков были обнаружены в нефтяном резервуаре.

Напомним, ЧП произошло накануне около 10.30 утра. Рабочие занимались плановой очисткой неэксплуатируемого резервуара объемом 20 000 кубических метров. Во время работы он загорелся.

На место выехали огнеборцы Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона. К 13.24 они потушили пожар. Однако не удалось найти двух рабочих 1987 и 1990 годов рождения.

Как сообщают в ГУ МЧС по РТ, их поиском занимались спасатели ПАСФ "РегионСпас". Они провели заходов в загазованный резервуар. Работа осложнялась еще тем, что он была заполнен механической пеной, которой тушили пожар.

Только в 21.33 было обнаружено тело одного мужчины, а в 22.27 - второго. А 5 декабря в 00.55 спасатели с трудом смогли их достать и передать сотрудникам правоохранительных органов.

Всего в ликвидации последствий ЧП было задействовано 81 человек и 25 единиц техники.