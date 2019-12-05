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05.12.2019 10:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане после пожара на нефтепроводе нашли тела двух рабочих

Текст: Олег Корякин (Казань)
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ Фото: ГУ МЧС РФ по РТ
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Пожар на нефтеперекачивающей станции в Альметьевском районе Татарстана унес жизни двух рабочих. Их тела после долгих поисков были обнаружены в нефтяном резервуаре.

Напомним, ЧП произошло накануне около 10.30 утра. Рабочие занимались плановой очисткой неэксплуатируемого резервуара объемом 20 000 кубических метров. Во время работы он загорелся.

На место выехали огнеборцы Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона. К 13.24 они потушили пожар. Однако не удалось найти двух рабочих 1987 и 1990 годов рождения.

Скончалась одна из пострадавших при пожаре в Одессе

Как сообщают в ГУ МЧС по РТ, их поиском занимались спасатели ПАСФ "РегионСпас". Они провели заходов в загазованный резервуар. Работа осложнялась еще тем, что он была заполнен механической пеной, которой тушили пожар.

Только в 21.33 было обнаружено тело одного мужчины, а в 22.27 - второго. А 5 декабря в 00.55 спасатели с трудом смогли их достать и передать сотрудникам правоохранительных органов.

Всего в ликвидации последствий ЧП было задействовано 81 человек и 25 единиц техники.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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