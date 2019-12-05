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05.12.2019 09:47
Рубрика: Общество
Проект: Наука

На Ставрополье разработали лекарство от нескольких видов рака

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
В Северо-Кавказском федеральном университете группа ученых синтезировала вещество "Акс-236", которое, по словам медиков, может эффективно лечить зараженные клетки от меланомы, глиобластомы и карциномы легкого.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-служба правительства Ставропольского края, препарат может быть полезен и против других заболеваний.

"Ученые Северо-Кавказского федерального университета под руководством заведующего кафедрой химии, доктора химических наук профессора Александра Аксенова смогли получить вещества, восстанавливающие пораженные тяжелыми заболеваниями клетки", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Фото: iStock
Стволовые клетки "научили" доставлять лекарства к раковым опухолям

По данным властей Ставрополья, синтезированное вещество прошло испытания на клетках и живых мышах. Опыты показали, что препарат малотоксичен, а из-за отсутствия металлов и относительно низкой цены может конкурировать с другими лекарствами, которыми сейчас лечат рак.

"Показатель токсичности играет одну из ключевых ролей при лечении рака, поскольку во время химиотерапии организм испытывает высокую нагрузку, а ему требуется немало для выздоровления. Кроме того, опыты показали, что период полувыведения из организма ставропольского препарата достаточно длителен и составляет около восьми часов, что дает возможность создать препарат пролонгированного действия", - отмечается в сообщении.

Как говорят специалисты, пока пробовать препарат на людях рано, но через несколько лет работы и испытаниях на крупных животных, такие исследования будут проведены. Ученые продолжают трудиться и над другими препаратами, которые могут оказаться эффективными в области лечения раковых опухолей.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Онкология: как победить рак
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