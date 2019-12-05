На Ставрополье разработали лекарство от нескольких видов рака

В Северо-Кавказском федеральном университете группа ученых синтезировала вещество "Акс-236", которое, по словам медиков, может эффективно лечить зараженные клетки от меланомы, глиобластомы и карциномы легкого.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-служба правительства Ставропольского края, препарат может быть полезен и против других заболеваний.

"Ученые Северо-Кавказского федерального университета под руководством заведующего кафедрой химии, доктора химических наук профессора Александра Аксенова смогли получить вещества, восстанавливающие пораженные тяжелыми заболеваниями клетки", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По данным властей Ставрополья, синтезированное вещество прошло испытания на клетках и живых мышах. Опыты показали, что препарат малотоксичен, а из-за отсутствия металлов и относительно низкой цены может конкурировать с другими лекарствами, которыми сейчас лечат рак.

"Показатель токсичности играет одну из ключевых ролей при лечении рака, поскольку во время химиотерапии организм испытывает высокую нагрузку, а ему требуется немало для выздоровления. Кроме того, опыты показали, что период полувыведения из организма ставропольского препарата достаточно длителен и составляет около восьми часов, что дает возможность создать препарат пролонгированного действия", - отмечается в сообщении.

Как говорят специалисты, пока пробовать препарат на людях рано, но через несколько лет работы и испытаниях на крупных животных, такие исследования будут проведены. Ученые продолжают трудиться и над другими препаратами, которые могут оказаться эффективными в области лечения раковых опухолей.