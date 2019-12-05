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05.12.2019 16:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Гатчине пенсионерка "сняла порчу" за деньги и украшения

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Гатчине задержали пожилую женщину, которая "сняла порчу" у другой пенсионерки. Жертва расплатилась за услугу золотом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
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70-летняя аферистка была задержана правоохранителями Гатчинского района накануне по горячим следам. Злоумышленница нашла себе жертву на улице, 78-летняя местная жительница привела ее к себе в квартиру. Добычей мошенницы стали 2,5 тысячи рублей и золотые украшения стоимостью более трех тысяч рублей.

С места происшествия злоумышленнице уйти не удалось. Сотрудники полиции установили личность "знахарки": ею оказалась жительница поселка Вырица, которая ранее уже привлекалась к ответственности за кражу и мошенничество.

Подозреваемая задержана, ценности у нее были изъяты. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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