В карельском доме ветеранов зафиксировали вспышку ротавируса

В Петрозаводске начато эпидемиологическое расследование по факту обнаружения ротавирусной инфекции у постояльцев республиканского дома ветеранов. Всего с таким диагнозом в больницу были направлены 23 ветерана, сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора.

Первые заболевшие были доставлены в инфекционную больницу еще 27 ноября. Решение о госпитализации было принято в связи с пожилым возрастом заболевших. Тяжелых случаев ротавирусной инфекции у пострадавших не выявили.

Сейчас в помещениях дома ветеранов проводится дезинфекция, специалистами Роспотребнадзора сделаны смывы и собраны для исследования продукты питания. Пациенты социального учреждения проходят медосмотры.