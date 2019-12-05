В Петербурге движение на ветке метро закрыли из-за упавшего пассажира

В Петербурге на оранжевой ветке метро закрывалось движение на участке от "Площади Александра Невского" до "Достоевской". На пути упал мужчина.

Как сообщает пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга, ЧП произошло на "Достоевской". Мужчину подняли на поверхность. Он жив.

Во время спасательной операции поезда ходили от "Улицы Дыбенко" до "Площади Александра Невского".

Учитывая, что закрытие движения произошло в вечерний час пик, все пассажиры, которым требовалось попасть в центр, пересаживались на зеленую ветку и доезжали до станций "Маяковская" или "Гостиный двор".