В Петербурге откроется выставка в честь Ордена Святого Георгия

В Петербурге 11 декабря в Государственном мемориальном музее имени Суворова начнет работу выставка в честь 250-летия учреждения Ордена Святого Георгия. Посетители смогут увидеть уникальные документы и портреты, связанные с первыми 30 годами существования награды.

Как сообщает пресс-служба Суворовского музея, на выставке будут представлены уникальные портреты из коллекции музея. В частности, будет экспонирован портрет Екатерины II, которая основала Орден. Также можно будет увидеть портреты первых кавалеров, в частности Петра Румянцева-Задунайского и графа Алексея Орлова-Чесменского. В музее отмечают, что они получили награду за сражения в 1768-1791 годов.

Одной из жемчужин выставки станет альбом с картами сражений Русско-Турецкой войны. Он был преподнесен Екатерине II в 1777 году. Сам альбом уникален и на витрине будет представлен только один разворот. Но посетители смогут увидеть карты со всех страниц благодаря современным технологиям: альбом оцифрован и его можно "листать" на мониторе, который установят рядом с артефактом.

Также на выставке представят статут ордена от 1769 года, который предписывал никогда не снимать эту награду "ибо заслугами оный приобретается".

Статут ордена 1769 г. будет доступен для обозрения в таком же режиме. Именно этим документом было предписано: "Сей орден никогда не снимать, ибо заслугами оный приобретается".