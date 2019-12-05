В Петербурге забросали снегом Вечный огонь

Один из главных мемориалов Северной столицы - Вечный огонь на Марсовом поле - погас днем 4 декабря. Как сообщает РИА Новости, его забрасывал снегом неизвестный подросток, который не прекращал свою активность до тех пор, пока не убедился, что пламя погасло.

Правонарушение было зафиксировано около 15 часов минувшей среды камерами видеонаблюдения. Сотрудниками ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сейчас устанавливается личность подростка.

Горение Вечного огня было оперативно восстановлено специалистами компании "ПетербургГаз". Ради этого пришлось провести внеплановое обслуживание технической части мемориала. Правонарушителю не удалось повредить систему газоснабжения памятника, отмечает ТАСС.