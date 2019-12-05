Новости

На Ставрополье разработали лекарство от нескольких видов рака 09:47
В Петербурге забросали снегом Вечный огонь 09:47
В Чечне открыли самую большую в Европе аэродинамическую трубу 09:38
Стал известен главный цвет 2020 года 09:37
Два землетрясения за сутки произошли у Курильских островов 09:37
"Атлас пещер России" переиздадут с учетом новых открытий "Тавриды" 09:35
Армия США получила бракованные гранатометы 09:35
В Забайкалье открыт центр по выплатам пострадавшим в ДТП с автобусом 09:19
СМИ: полисы ОСАГО могут подорожать на 30 процентов 09:18
Овечкин применил паяльную лампу во время матча НХЛ 09:02
Видео: объехал пробку по встречной полосе и врезался в машину ДПС 09:00
Как по Беларуси путешествует безвизовый Дед Мороз 09:00
Новая серия краш-тестов. Tesla победила, но водитель потерпел поражение 08:48
В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме 08:46
Ничушкин принес победу "Колорадо" в матче с "Торонто" 08:44
В Объединении пассажиров прокомментировали забастовки такси 07:54
Уфимцы пожаловались на елку без обещанной иллюминации 07:50
"Зенит" одержал первую победу на клубном ЧМ по волейболу 07:45
Офицер ВМФ США расстрелял сотрудников верфи в Перл-Харборе 07:40
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев устроить митинги 07:35
В Приморье пациент сбежал голым из реанимации 07:30
В Благовещенске вышел из комы чуть не утонувший в бассейне мальчик 07:28
СМИ: В Китае россиян называют "воинственным народом" 07:14
В Приамурье двух нелегалов из Африки арестовали за нарушение границы 06:54
В Якутии начальника ИВС будут судить за поблажки заключенным 06:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как правильно выбрать искусственную елку
Как правильно выбрать искусственную елку
05.12.2019 09:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге забросали снегом Вечный огонь

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Один из главных мемориалов Северной столицы - Вечный огонь на Марсовом поле - погас днем 4 декабря. Как сообщает РИА Новости, его забрасывал снегом неизвестный подросток, который не прекращал свою активность до тех пор, пока не убедился, что пламя погасло.

Фото: iStock
В Волгограде задержали военных, бросавших в Вечный огонь шелуху от семечек

Правонарушение было зафиксировано около 15 часов минувшей среды камерами видеонаблюдения. Сотрудниками ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сейчас устанавливается личность подростка.

Горение Вечного огня было оперативно восстановлено специалистами компании "ПетербургГаз". Ради этого пришлось провести внеплановое обслуживание технической части мемориала. Правонарушителю не удалось повредить систему газоснабжения памятника, отмечает ТАСС.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Вучич обсудили будущее проекта "Турецкий поток" в Сербии
В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
Офицер ВМФ США расстрелял сотрудников верфи в Перл-Харборе
В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме
Роскосмос ответил на статью о "крахе" России как космической державы