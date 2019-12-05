В Краснодаре москвича осудили за драку с полицейским в аэропорту

В Краснодаре Октябрьский районный суд вынес приговор 43-летнему жителю Москвы, который обвинялся в том, что, находясь в алкогольном опьянении, несколько раз ударил полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия и суда, 15 мая этого года 43-летний москвич находился в состоянии алкогольного опьянения в аэропорту Краснодара и его направили на медицинское освидетельствование. В этот момент он применил, как сообщается, "в отношении сотрудника полиции насилие, опасное для здоровья, нанеся удары ногами в область грудной клетки, по кисти руки, в область правого бедра представителя власти".

В результате судебного разбирательства, за нападение на полицейского мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 2,6 года условно с испытательным сроком 2 года.