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05.12.2019 14:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В сочинском "Дендрарии" туристы смогут увидеть "мыльные орехи"

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
В знаменитом сочинском парке "Дендрарий" начало плодоносить необычное дерево.
Фото: Дмитрий Жданов/РГ Фото: Дмитрий Жданов/РГ
Фото: Дмитрий Жданов/РГ

Несмотря на наступление календарной зимы, на черноморском курорте царит свой порядок: здесь, в природной флоре субтропиков, зеленеют стойкие пальмы, цветет "карамельное" дерево, радуют взор прохожих причудливые листья агавы. А еще в парке "Дендрарий" начало плодоносить дерево с необычным названием "мыльное" (сапиндус), известное многим как "индийское мыло".

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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"С давних времен плоды сапиндуса применяли в качестве естественного моющего средства. Например, в Индии и по сей день используют мыльные орехи других сортов в качестве шампуней и мыла. Мыльные орехи признаны полностью натуральным и универсальным моющим средством, которое будто бы специально для человека создала сама природа. При использовании мыльного ореха пены получается гораздо меньше, чем от средств, которые содержат щелочь", - прокомментировали в пресс-службе Сочинского национального парка.

Отмечается также, что эти орехи обладают антибактериальными и увлажняющими свойствами. Увидеть необычное дерево можно, посетив "Дендрарий". Сапиндус растет недалеко от главного входа в парк, за фонтаном "Мальчик с рыбкой".

Кстати

Парк "Дендрарий" по праву считается одним из знаковых мест города Сочи, его часто называют "зеленым сердцем курорта", что совершенно оправданно. На площади в 46,4 гектара собраны деревья и кустарники, привезенные из самых разных уголков планеты. На сегодняшний день в живой коллекции парка более 1800 видов и форм, в том числе 66 из них - дубы, 74 - сосны, 54 - пальмы и огромное количество редких экзотов.

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