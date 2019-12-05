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05.12.2019 14:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сочи 28 декабря начнет работу "Рождественская ярмарка"

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Официальное открытие "Рождественской ярмарки" состоится на курорте 30 декабря. Она будет работать по седьмое января 2020 года.
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

С первого дня для юных гостей начнет работать резиденция и мастерская Деда Мороза, сообщают организаторы.

Фото: Пресс-служба ГТЦ "Газпром"
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Ярмарка позволит гостям и жителям города-курорта окунуться в рождественскую атмосферу, интересно провести время в период новогодних каникул и встретить бой курантов под огромной праздничной елкой с Дедом Морозом и Снегурочкой, устроить веселые хороводы вокруг огромной елки.

На ярмарке можно будет выбрать изготовленные ремесленниками рождественские пряники, печенье, керамику ручной работы, этнические товары (ловцы снов, пончо, браслеты, музыкальные инструменты), новогодние сувениры ручной работы. Желающие смогут попробовать фермерские сыры. Будут также представлены загадочные головоломки.

Бесплатная резиденция Деда Мороза и новогодняя анимация станут хорошими подарками для детей. Еще для юных путешественников организуют рождественский паровозик, новогодний батут, керлинг и мини-гольф, угостят сказочной сладкой ватой.

Кстати

Адрес "Рождественской ярмарки": город Сочи, бульвар Надежд, 42.

Время работы ярмарки: 28 декабря - 7 января с 10:00 до 22:00.

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