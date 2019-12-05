Воздушный шпион США вновь замечен у берегов Крыма

Только с начала декабря неподалеку от этих мест зафиксировано около десятка разведывательных рейдов США. Несложно догадаться, что туда американские дроны-шпионы летали не из праздного любопытства, а с совершенно конкретной целью - попытаться "снять" частоты, на которых работают средства ПВО России в приграничных районах страны. Понятно, что используемые в таких случаях линии особо защищены, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы. К примеру, установлено, что в минувшую среду Global Hawk с бортовым номером 04-2021 выполнил несколько проходов от западной оконечности Крыма до Керченского пролива. В районе Севастополя, где дислоцируется дивизион зенитных ракетных систем С-400, дрон подлетал к полуострову почти на 30 км, то есть фактически шел по кромке 12-мильной морской границы РФ - она простирается в 22 км от берега. Позже его наблюдали неподалеку от Феодосии, где также размещены системы ПВО "Триумф". На простое совпадение такой выбор маршрутов никак не тянет.
Накануне аналогичный дрон засекли в другом южном регионе РФ. Беспилотник США, летевший на высоте почти 16 тысяч метров, около пяти часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе и несколько раз приближался к Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России на расстояние от 37 до 53 км. Еще одним местом пристального внимания шпионского дрона США на этой неделе становилось наше балтийское побережье.
По данным из открытых источников, на борту Global Hawk находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, что позволяет вести стратегическую воздушную разведку на глубину более 200 км. Беспилотник также может с высоким разрешением осуществлять разведку точечных целей и через спутниковый канал связи в реальном режиме времени передавать полученную информацию на командные пункты. Имея взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, RQ-4A готов патрулировать небо в течение 30 часов, забираясь на высоту до 18 тысяч метров.