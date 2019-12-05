Воздушный шпион США вновь замечен у берегов Крыма

Стратегический беспилотник США RQ-4B Global Hawk вновь замечен в небе у границ России. Причем для воздушного шпионажа он опять выбрал районы, представляющие особый интерес для заокеанских спецслужб. Речь, прежде всего, о Крыме, южных и северо-западных областях РФ.

Только с начала декабря неподалеку от этих мест зафиксировано около десятка разведывательных рейдов США. Несложно догадаться, что туда американские дроны-шпионы летали не из праздного любопытства, а с совершенно конкретной целью - попытаться "снять" частоты, на которых работают средства ПВО России в приграничных районах страны. Понятно, что используемые в таких случаях линии особо защищены, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы. К примеру, установлено, что в минувшую среду Global Hawk с бортовым номером 04-2021 выполнил несколько проходов от западной оконечности Крыма до Керченского пролива. В районе Севастополя, где дислоцируется дивизион зенитных ракетных систем С-400, дрон подлетал к полуострову почти на 30 км, то есть фактически шел по кромке 12-мильной морской границы РФ - она простирается в 22 км от берега. Позже его наблюдали неподалеку от Феодосии, где также размещены системы ПВО "Триумф". На простое совпадение такой выбор маршрутов никак не тянет.

Накануне аналогичный дрон засекли в другом южном регионе РФ. Беспилотник США, летевший на высоте почти 16 тысяч метров, около пяти часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе и несколько раз приближался к Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России на расстояние от 37 до 53 км. Еще одним местом пристального внимания шпионского дрона США на этой неделе становилось наше балтийское побережье.

Нередко американцы используют Global Hawk в паре самолетомразведчиком ВМС США P-8A Poseidon

По данным из открытых источников, на борту Global Hawk находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, что позволяет вести стратегическую воздушную разведку на глубину более 200 км. Беспилотник также может с высоким разрешением осуществлять разведку точечных целей и через спутниковый канал связи в реальном режиме времени передавать полученную информацию на командные пункты. Имея взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, RQ-4A готов патрулировать небо в течение 30 часов, забираясь на высоту до 18 тысяч метров.