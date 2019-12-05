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05.12.2019 09:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Курганские ветераны получат по десять тысяч рублей

Текст: Валентина Пичурина

Более 2 550 жителей Курганской области получат до конца года единовременную выплату из бюджета региона - по десять тысяч рублей каждый.

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В списке - участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших фронтовиков, а также семьи, потерявшие мужей и сыновей в "горячих точках" - Чечне и Афганистане.

Деньги на дополнительную финансовую помощь льготникам возьмут из гранта, который Зауралье получил от Министерства финансов РФ. Напомним, Курганская область вошла в топ- 50 регионов, показавших эффективную работу управленческой команды. Общая сумма гранта, которую распределили между субъектами Федерации, составила 45 миллиардов рублей. Зауралью досталось 614,6 миллиона.

Кроме выплат льготникам правительство области решило направить деньги также на ремонт школ и детских садов, благоустройство дворов и ремонт фасадов домов, где живут ветераны и пожилые люди, решение жилищных и других социальных проблем местных жителей.

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