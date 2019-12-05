Тюменцев предупредили о падении ступени ракеты "Союз-2"

Тобольский район Тюменской области объявлен "временно опасным": где-то здесь может упасть ступень "Союза-2" с космическим аппаратом, запуск которого намечен на 10-11 декабря в промежутке с 11:30 до 13:30 по московскому времени.

О готовящемся событии население и организации, которые находятся здесь, проинформировало тобольское МЧС в соцсетях.

"Облет района падения "Тобольск" перед пуском запланирован на 6 декабря (резерв 7,8 декабря) с аэродрома села Уват", - сообщается на странице "ВКонтакте".

Агентству ТАСС в пресс-службе главка тюменского МЧС уточнили, что при запуске всегда определяется вероятная зона падения, и согласно расчетам это могут быть не населенные части Тобольского, Уватского и Вагайского районов. Местных жителей просят не выходить пока в тайгу и поля.