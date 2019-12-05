В Челябинске недовольный клиент пригрозил взорвать банк

В Челябинске задержан мужчина, угрожавший взорвать отделение банка, в котором ему отказали в выдаче кредита, сообщили в четверг в региональном управлении Росгвардии.

- Инцидент произошел вчера около трех часов дня, - сообщили в пресс-службе Росгвардии. - В Калининский отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, находясь в отделении банка, расположенного по улице Кирова, высказывает угрозы взрыва. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения.

При виде прибывших по вызову стражей правопорядка гражданин сразу успокоился, прекратил угрозы и назвал свои паспортные данные.

Им оказался ранее судимый 43-летний житель села Замериново Челябинской области, который объяснил свое поведение отказом банка в оформлении кредита.