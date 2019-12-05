В Сургуте под завалами сгоревшего в ноябре дома нашли еще одно тело

Тело еще одного мужчины нашли под завалами сгоревшего 25 ноября в Сургуте дома. Таким образом, число жертв пожара увеличилось до трех человек (во время инцидента погиб мужчина, позднее в больнице скончалась пострадавшая женщина).

Напомним, жилой двухэтажный деревянный дом в поселке Дорожный загорелся утром. Пятерым жильцам понадобилась госпитализация (причем двое до сих пор остаются в больнице).

"Тело еще одного мужчины, который жил в сгоревшем доме, обнаружено сегодня в ходе разбора завалов. Личность его установлена", - передает пресс-служба Следственного комитета Югры, начавшего проверку по данному факту.

Называется несколько версий возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, в том числе перегрузка электросети.

Между тем погорельцы начали получать ключи от новых квартир. Как сообщается на официальном портале администрации Сургута, 16 из 22 семей уже подобрали себе жилье. "Они заключили договоры, обустраиваются. Еще шесть семей сейчас определяются. Они могут выбрать подходящее жилье из предложенных вариантов либо ждать дополнительных закупок квартир по программе переселения, воспользовавшись на время маневренным жилым фондом", - пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.