СМИ: В Китае россиян называют "воинственным народом"

Сегодня в КНР многие называют россиян "воинственным народом". С таким заявлением выступило китайское издание Sohu и попыталось объяснить, почему о гражданах соседней страны сложилось такое мнение.

Отмечается, что России удалось захватить больше всего земель за всю историю. Идет речь и о суровом российском климате, который авторы сравнивают с острым кинжалом, не раз помогавшим одерживать победу. В качестве примера издание приводит Северную (1700-1721) и Отечественную (1812) войны, а также Великую Отечественную войну.

Говоря об экстремальной погоде, подчеркивается, что Россия умеет выживать в таких условиях, а россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова, пишет РИА Новости.

Ранее китайский журналист рассказал о причинах быстрого старения россиянок. По его мнению, русские женщины после свадьбы слишком много сил отдают семье, забывая про спорт и правильное питание. Кстати, говоря о питании, автор отмечает привычку россиян есть высококалорийную пищу. По его мнению, это связано с особенностью климата в России.