Новости

В Объединении пассажиров прокомментировали забастовки такси 07:54
Уфимцы пожаловались на елку без обещанной властями иллюминации 07:50
"Зенит" одержал первую победу на клубном ЧМ по волейболу 07:45
Офицер ВМФ США расстрелял сотрудников верфи в Перл-Харборе 07:40
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев устроить митинги 07:35
В Приморье пациент сбежал голым из реанимации 07:30
В Благовещенске вышел из комы едва не утонувший в бассейне мальчик 07:28
СМИ: В Китае россиян называют "воинственным народом" 07:14
В Приамурье двух нелегалов из Африки арестовали за нарушение границы 06:54
В Якутии начальника ИВС будут судить за поблажки заключенным 06:52
Трамп назвал очень успешным свое участие в саммите НАТО 06:51
Производители стирального порошка прокомментировали обвинения ФАС 06:40
Конгресс США нашел основания для импичмента Трампа 06:38
В Австралии изъята крупнейшая в истории страны партия наркотиков 06:21
Стало известно, когда проведут первый коммерческий пуск с Восточного 06:08
По пути в Хабаровск пьяный пассажир устроил дебош в самолете 05:52
В провинции Алеппо медучреждения заработали в полную силу 05:43
В Приморье нетрезвый водитель-рецидивист сел в колонию 05:32
В приморском Уссурийске локализован пожар в административном здании 05:21
Пентагон опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток 05:20
В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО 05:00
Один человек погиб при стрельбе на военной базе в Перл-Харбор 04:55
Экс-глава МИД Австрии назвала беседы с Путиным самыми интересными 04:45
Более 130 южносахалинцев остались без газоснабжения из-за аварии 04:31
В Приморье экс-мэр города получил условный срок за злоупотребления 04:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как правильно выбрать искусственную елку
Как правильно выбрать искусственную елку
05.12.2019 07:14
Рубрика: В мире

СМИ: В Китае россиян называют "воинственным народом"

Фото: Татьяна Меель/РИА Новости Фото: Татьяна Меель/РИА Новости
Фото: Татьяна Меель/РИА Новости

Сегодня в КНР многие называют россиян "воинственным народом". С таким заявлением выступило китайское издание Sohu и попыталось объяснить, почему о гражданах соседней страны сложилось такое мнение.

Фото: РИА Новости
Лидеры России и Китая приняли участие в запуске газопровода "Сила Сибири"

Отмечается, что России удалось захватить больше всего земель за всю историю. Идет речь и о суровом российском климате, который авторы сравнивают с острым кинжалом, не раз помогавшим одерживать победу. В качестве примера издание приводит Северную (1700-1721) и Отечественную (1812) войны, а также Великую Отечественную войну.

Говоря об экстремальной погоде, подчеркивается, что Россия умеет выживать в таких условиях, а россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова, пишет РИА Новости.

Ранее китайский журналист рассказал о причинах быстрого старения россиянок. По его мнению, русские женщины после свадьбы слишком много сил отдают семье, забывая про спорт и правильное питание. Кстати, говоря о питании, автор отмечает привычку россиян есть высококалорийную пищу. По его мнению, это связано с особенностью климата в России.

В мире Восточная Азия Китай
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Вучич обсудили будущее проекта "Турецкий поток" в Сербии
В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
Офицер ВМФ США расстрелял сотрудников верфи в Перл-Харборе
Роскосмос ответил на статью о "крахе" России как космической державы
Патриарх Кирилл прокомментировал закон о домашнем насилии